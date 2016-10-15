Урал (мол) - Зенит (мол)

|16 тур
|20 ноября, пятница
|11:00
|Зенит (мол)
|2:2
|Урал (мол)
|2 тур
|25 июля, суббота
|13:00
|Урал (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|16 тур
|20 ноября, пятница
|11:00
|Зенит (мол)
|2:2
|Урал (мол)
|2 тур
|25 июля, суббота
|13:00
|Урал (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|18 тур
|6 марта, пятница
|16:00
|Зенит (мол)
|2:2
|Урал (мол)
|3 тур
|12 августа, вторник
|13:00
|Урал (мол)
|1:2
|Зенит (мол)
|19 тур
|5 декабря, четверг
|15:00
|Зенит (мол)
|6:1
|Урал (мол)
|14 тур
|25 октября, пятница
|12:00
|Урал (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М (мол)
|30
|21
|5
|4
|78:29
|+49
|68
|2.
|ЦСКА (мол)
|30
|20
|6
|4
|64:22
|+42
|66
|3.
|Зенит (мол)
|30
|16
|6
|8
|64:36
|+28
|54
|4.
|Краснодар (мол)
|30
|15
|6
|9
|68:42
|+26
|51
|5.
|Локомотив (мол)
|30
|15
|6
|9
|61:43
|+18
|51
|6.
|Ахмат (мол)
|30
|15
|6
|9
|50:34
|+16
|51
|7.
|Рубин (мол)
|30
|12
|11
|7
|48:46
|+2
|47
|8.
|Анжи (мол)
|30
|13
|3
|14
|49:56
|-7
|42
|9.
|Арсенал Т (мол)
|30
|9
|7
|14
|38:44
|-6
|34
|10.
|Кр. Советов (мол)
|30
|8
|9
|13
|27:50
|-23
|33
|11.
|Томь (мол)
|30
|7
|10
|13
|43:58
|-15
|31
|12.
|Ростов (мол)
|30
|8
|6
|16
|35:52
|-17
|30
|13.
|Оренбург (мол)
|30
|6
|12
|12
|32:46
|-14
|30
|14.
|Урал (мол)
|30
|6
|11
|13
|38:60
|-22
|29
|15.
|Уфа (мол)
|30
|4
|9
|17
|28:70
|-42
|21
|16.
|Амкар (мол)
|30
|3
|11
|16
|30:65
|-35
|20