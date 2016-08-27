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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Маттерсбург - Санкт-Пельтен
Маттерсбург - Санкт-Пельтен: обзор матча 27 августа 2016
Маттерсбург
27.08.2016, суббота, 19:30
Австрия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Пельтен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Маттерсбург - Санкт-Пельтен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
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Маттерсбург
Санкт-Пельтен
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
2
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
«Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам
2016.01.08 01:10
«Майнц» приобрел нападающего сборной Австрии
2016.01.06 00:10
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
«Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам
2016.01.08 01:10
«Майнц» приобрел нападающего сборной Австрии
2016.01.06 00:10
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
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