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Армавир - Биолог-Новокубанск
Армавир - Биолог-Новокубанск: обзор матча 24 июля 2016
Армавир
24.07.2016, воскресенье, 19:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 1
Завершен
Биолог-Новокубанск
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Армавир - Биолог-Новокубанск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
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Армавир
Биолог-Новокубанск
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
Защитник из Второй лиги спас ворота рукой в стиле Суареса
2024.10.12 18:40
1
«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
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«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:57
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
2023.07.17 07:38
3
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
Карпин рассказал, как на него повлияла работа в армавирском «Торпедо»
2022.11.15 13:59
«Чайка»: «Говорить о договорном характере матча с «Армавиром» в 2018 году некорректно»
2020.12.12 11:54
«Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей
2020.12.11 17:54
13
РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча
2020.12.11 16:47
17
Защитник из Второй лиги спас ворота рукой в стиле Суареса
2024.10.12 18:40
1
«Алания-2» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:02
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:57
Крымские клубы провели первые матчи во Второй лиге
2023.07.17 07:38
3
Кубок России. «Челябинск», «Волгарь» и «Спартак-Нальчик» вышли в 1/16 финала турнира
2016.08.24 18:37
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