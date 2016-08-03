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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Спарта
ФКСБ - Спарта: обзор матча 03 августа 2016
ФКСБ
03.08.2016, среда, 20:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Спарта
31'
Н. Станчу
62'
Н. Станчу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Спарта
ГОЛ! 2:0!
Н. Станчу
62'
59'
Желтая карточка
М. Фридек
51'
Вторая желтая
Я. Брабец
41'
Желтая карточка
Я. Брабец
ГОЛ! 1:0!
Н. Станчу
31'
Начало матча
Статистика матча ФКСБ - Спарта
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
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- : -
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02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
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4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
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Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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08.11.2026
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Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
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