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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Локерен
Генк - Локерен: обзор матча 04 декабря 2016
Генк
04.12.2016, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Локерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Локерен
Замена
М. Саматта
️️️️
Б. Хейнен
82'
70'
Замена
М. Мирич
️️️️
Г. Хуппертс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
40
Марко Бизот
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
5
Мият Марич
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
91
Марио Тичинович
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
21
Марко Мирич
ЦФ
4-3-2
40
Бизот
21
Кастань
6
Деваст
25
Колли
14
Уолш
8
Хейнен
8
Посуэло
7
Буффель
80
Карелис
10
Троссард
4-4-1
1
Барри
50
Болбат
13
Галициос
15
Ингасон
5
Марич
14
Хуппертс
14
Терки
7
Овермейре
91
Тичинович
19
де Суттер
8
Хейнен
25
Саматта
25
Саматта
8
Хейнен
14
Хуппертс
21
Мирич
21
Мирич
14
Хуппертс
Остались в запасе
Генк
Локерен
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
13
Давино Верхульст
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Остались в запасе
13
Давино Верхульст
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Генк - Локерен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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