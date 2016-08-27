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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Беверен
Остенде - Беверен: обзор матча 27 августа 2016
Остенде
27.08.2016, суббота, 21:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Беверен
3'
Р. Камачо (АГ)
17'
Н. Мусона
85'
Л. Янс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Беверен
85'
ГОЛ! 2:1!
Л. Янс
Замена
Ф. Беррье
️️️️
Ф. Канесин
80'
Замена
К. Вандендрище
️️️️
Я. Эль-Ганасси
69'
Вторая желтая
М. Йонкхир
35'
30'
Красная карточка
И. Сек
Желтая карточка
М. Йонкхир
22'
ГОЛ! 2:0!
Н. Мусона
17'
10'
Желтая карточка
С. Схрайверс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Камачо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
1
Силвио Прото
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
29
Матиас Боссар
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
7
Себастьен Сиани
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
11
Алессандро Серижони
ЦФ
28
Флориано Ванзо
ЦФ
Остенде
1
Дидье Овоно
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ОП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
10
Франк Беррье
ЦП
Беверен
30
Лоран Хенкине
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
4-4-1
1
Прото
16
Милич
29
Боссар
5
Томашевич
77
Марушич
55
Канесин
7
Сиани
8
Эль-Ганасси
20
Йонкхир
17
Мусона
2-3-4
18
Гобле
4
Камачо
39
Буату
24
Колс
15
Сек
18
Янс
28
Ванзо
11
Серижони
8
Схрайверс
7
Болевич
8
Эль-Ганасси
26
Вандендрище
26
Вандендрище
8
Эль-Ганасси
55
Канесин
10
Беррье
10
Беррье
55
Канесин
Остались в запасе
Остенде
Беверен
6
Фабьен Антуньес
ОП
1
Дидье Овоно
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
30
Лоран Хенкине
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
Остались в запасе
6
Фабьен Антуньес
ОП
1
Дидье Овоно
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
16
Валлтери Морен
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Остенде - Беверен
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Беверен
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
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