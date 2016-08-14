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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Стандард
Зюлте-Варегем - Стандард: обзор матча 14 августа 2016
Зюлте-Варегем
14.08.2016, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Стандард
22'
Т. Дерейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Стандард
Желтая карточка
Д. Де Фаув
90'
87'
Желтая карточка
К. Фьоре
79'
Желтая карточка
Д. Андраде
73'
Замена
И. Сиссе
️️️️
А. Требель
Замена
О. Кайя
️️️️
И. Ветокеле
72'
Замена
С. Копман
️️️️
А. Кордаро
67'
62'
Замена
Ф. Мийя
️️️️
Э. Жуниор
ГОЛ! 1:0!
Т. Дерейк
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
21
Эйонг Эно
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Зюлте-Варегем
22
Кенни Степпе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
10
Онур Кайя
ЦП
35
Карим Эссикаль
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
11
Йенс Нассенс
ЦФ
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
15
Фарук Мийя
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
4-4-2
1
Боссут
2
Де Фаув
3
Бодри
3
Хамалайнен
4
Дерейк
29
Кордаро
23
Лепуан
21
Лерагер
8
Мейте
25
Ветокеле
9
Лей
4-3-1
1
Жилле
2
Горо
24
Шольц
24
Фьоре
27
Андраде
21
Эно
16
Требель
14
Доссеви
8
Жуниор
25
Ветокеле
10
Кайя
10
Кайя
25
Ветокеле
29
Кордаро
43
Копман
43
Копман
29
Кордаро
16
Требель
75
Сиссе
75
Сиссе
16
Требель
8
Жуниор
15
Мийя
15
Мийя
8
Жуниор
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Стандард
22
Кенни Степпе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
35
Карим Эссикаль
ЦП
11
Йенс Нассенс
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
28
Гийом Хуберт
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
22
Кенни Степпе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
35
Карим Эссикаль
ЦП
11
Йенс Нассенс
ЦФ
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Зюлте-Варегем - Стандард
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Стандард
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2024.07.06 19:02
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2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
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2021.09.21 09:28
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2021.08.19 10:22
5
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2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
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2023.01.18 14:51
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2023.01.18 11:57
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