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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Клифтонвилл - АЕК
Клифтонвилл - АЕК: обзор матча 14 июля 2016
Клифтонвилл
14.07.2016, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
2 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
АЕК
59'
И. Тричковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Клифтонвилл - АЕК
70'
Желтая карточка
И. Тричковски
59'
ГОЛ! 0:1!
И. Тричковски
Начало матча
Статистика матча Клифтонвилл - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Клифтонвилл
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Клифтонвилл
- : -
20.11.2026
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2 : 1
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Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
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06.11.2026
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Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
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7 : 1
31.10.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Данганнон Свифтс
1 : 3
24.10.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Клифтонвилл
1 : 2
17.10.2026
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АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
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- : -
22.11.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Информация о матче
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