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Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити - Вест Бромвич: обзор матча 19 апреля 2009
Манчестер Сити
19.04.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 2
Завершен
Вест Бромвич
8'
Робиньо
21'
Н. Онуоха
56'
Элано
90+2'
Д. Старридж
37'
К. Брант
54'
К. Брант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Бромвич
ГОЛ! 4:2!
Д. Старридж
Пас отдал
С. Айрленд
+2
Замена
М. Петров
️️️️
Робиньо
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Элано
Желтая карточка
В. Компани
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
Д. Моррисон
Желтая карточка
Д. Моррисон
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Р. Корен
Замена
Б. Валеро
️️️️
Г. Дорранс
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ф. Кайседо
ГОЛ! 3:2!
Элано
ГОЛ! 2:2!
К. Брант
ГОЛ! 2:1!
К. Брант
Желтая карточка
С. Карсон
ГОЛ! 2:0!
Н. Онуоха
ГОЛ! 1:0!
Робиньо
Пас отдал
С. Айрленд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
8
Элано
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Манчестер Сити
19
Мартин Петров
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Вест Бромвич
6
Борха Валеро
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
3-2-3-2
24
Гивен
22
Данн
4
Компани
5
Онуоха
3
Бридж
5
Сабалета
8
Элано
7
Айрленд
34
Де Йонг
10
Кайседо
70
Робиньо
4-5
33
Карсон
4
Мейте
51
Зуиверлон
13
Ольссон
4
Робинсон
14
Грининг
18
Дорранс
10
Корен
7
Моррисон
11
Брант
70
Робиньо
19
Петров
19
Петров
70
Робиньо
8
Элано
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Элано
10
Кайседо
15
Старридж
15
Старридж
10
Кайседо
18
Дорранс
6
Валеро
6
Валеро
18
Дорранс
7
Моррисон
21
Мулумбу
21
Мулумбу
7
Моррисон
10
Корен
20
Симпсон
20
Симпсон
10
Корен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Посещаемость:
40072 из 47405 зрителей (84%)
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