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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Болтон
Челси - Болтон: обзор матча 11 апреля 2009
Челси
11.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
4 : 3
Завершен
Болтон
40'
М. Баллак
48'
Д. Дрогба
60'
Ф. Лэмпард (П)
63'
Д. Дрогба
74'
К. Бешам
78'
М. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Болтон
Замена
Т. Коэн
️️️️
Г. МакКэнн
ГОЛ! 4:2!
М. Тэйлор
Пас отдал
К. Дэйвис
ГОЛ! 4:1!
К. Бешам
Пас отдал
К. Дэйвис
Замена
К. Бешам
️️️️
Й. Элмандер
Замена
Деку
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
Н. Анелька
️️️️
Д. Дрогба
ГОЛ! 4:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Б. Иванович
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 2:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Замена
️️️️
Д. Шитту
ГОЛ! 1:0!
М. Баллак
Пас отдал
С. Калу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
0
Деку
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Ники Хант
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
11
Эби Смолярек
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
6
Карвалью
26
Терри
20
Иванович
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Баллак
13
Малуда
8
Калу
11
Дрогба
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
24
Кэхилл
28
Шитту
2
Самуэль
16
Гарднер
0
МакКэнн
21
Муамба
31
Тэйлор
11
Элмандер
24
Дэйвис
8
Лэмпард
0
Деку
0
Деку
8
Лэмпард
11
Дрогба
39
Анелька
39
Анелька
11
Дрогба
11
Элмандер
6
Бешам
6
Бешам
11
Элмандер
0
МакКэнн
21
Коэн
21
Коэн
0
МакКэнн
Остались в запасе
Челси
Болтон
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
2
Ники Хант
ЦЗ
11
Эби Смолярек
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
2
Ники Хант
ЦЗ
11
Эби Смолярек
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Челси - Болтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Посещаемость:
41096 из 41837 зрителей (98%)
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