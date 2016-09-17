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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Енисей
Cибирь - Енисей: обзор матча 17 сентября 2016
Cибирь
17.09.2016, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
71'
Е. Чеботару
65'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Енисей
90'
Замена
М. Васильев
️️️️
П. Рожков
85'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Алиев
82'
Замена
О. Ланин
️️️️
Е. Иванов
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Р. Беляев
76'
Замена
В. Азаров
️️️️
М. Андреев
72'
Замена
А. Макаренко
️️️️
Н. Глушков
72'
ГОЛ! 1:1!
Е. Чеботару
71'
70'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Малоян
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Ломакин
Замена
А. Овсепян
️️️️
Р. Магаль
64'
Желтая карточка
М. Плопа
62'
22'
Желтая карточка
А. Фатуллаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
47
Никита Глушков
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
4-4-1-1
25
Трунин
5
Кушнирук
29
Мищенко
3
Плопа
28
Магаль
5
Гладышев
47
Глушков
37
Чеботару
4
Рухаиа
77
Андреев
7
Беляев
3-2-4-1
1
Опарин
35
Гультяев
23
Чернов
4
Чичерин
27
Рожков
15
Фатуллаев
8
Иванов
33
Камеш
10
Алиев
90
Ломакин
0
Малоян
7
Беляев
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
7
Беляев
28
Магаль
95
Овсепян
95
Овсепян
28
Магаль
77
Андреев
99
Азаров
99
Азаров
77
Андреев
47
Глушков
8
Макаренко
8
Макаренко
47
Глушков
8
Иванов
64
Ланин
64
Ланин
8
Иванов
27
Рожков
23
Васильев
23
Васильев
27
Рожков
0
Малоян
32
Козлов
32
Козлов
0
Малоян
10
Алиев
24
Коротаев
24
Коротаев
10
Алиев
Остались в запасе
Cибирь
Енисей
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
22
Николай Цыган
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Денис Вавилин
ВР
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
22
Николай Цыган
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Денис Вавилин
ВР
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Cибирь - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Спартак
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