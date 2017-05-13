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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Арсенал
Сток Сити - Арсенал: обзор матча 13 мая 2017
Сток Сити
13.05.2017, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 4
Завершен
Арсенал
68'
П. Крауч
42'
О. Жиру
55'
М. Озил
76'
А. Санчес
80'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Арсенал
Желтая карточка
П. Крауч
89'
84'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
О. Жиру
83'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
М. Озил
Замена
Р. Собхи
️️️️
М. Арнаутович
81'
80'
ГОЛ! 1:4!
О. Жиру
78'
Желтая карточка
Р. Холдинг
77'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Санчес
76'
ГОЛ! 1:3!
А. Санчес
ГОЛ! 1:2!
П. Крауч
68'
Замена
С. Бераино
️️️️
М. Диуф
61'
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Аллен
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
М. Озил
42'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
28'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЛП
7
Джо Аллен
АП
5
Джефф Кэмерон
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Начо Монреаль
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
10
Рамадан Собхи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
8
Джонсон
12
Уилэн
5
Кэмерон
7
Аллен
10
Шакири
92
Диуф
7
Арнаутович
4-2-1-1-2
1
Чех
2
Бельерин
6
Косиельни
13
Мустафи
6
Холдинг
13
Коклен
34
Джака
18
Монреаль
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
7
Арнаутович
10
Собхи
10
Собхи
7
Арнаутович
92
Диуф
38
Бераино
38
Бераино
92
Диуф
7
Аллен
15
Крауч
15
Крауч
7
Аллен
4
Санчес
21
Рэмзи
21
Рэмзи
4
Санчес
9
Жиру
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Жиру
10
Озил
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Озил
Остались в запасе
Сток Сити
Арсенал
13
Ли Грант
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Сток Сити - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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