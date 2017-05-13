Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лестер
Манчестер Сити - Лестер: обзор матча 13 мая 2017
Манчестер Сити
13.05.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
29'
Д. Сильва
36'
Г. Жезус (П)
42'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лестер
Желтая карточка
Д. Сильва
90'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Жезус
90'
Желтая карточка
С. Агуэро
84'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
К. Де Брюйне
82'
79'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Замена
С. Агуэро
️️️️
Р. Стерлинг
78'
73'
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Оказаки
72'
Желтая карточка
К. Фукс
68'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Э. Кинг
Желтая карточка
В. Компани
50'
42'
ГОЛ! 2:1!
С. Оказаки
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Жезус
36'
35'
Желтая карточка
Й. Беналуан
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Сити
1
Ангус Ганн
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
3
Нолито
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Кабальеро
3
Клиши
4
Компани
30
Отаменди
42
Туре
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
9
Жезус
21
Сильва
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
33
Чилвел
29
Беналуан
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Ндиди
10
Кинг
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
9
Жезус
16
Навас
16
Навас
9
Жезус
11
Де Брюйне
5
Сабалета
5
Сабалета
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
10
Агуэро
19
Стерлинг
10
Кинг
12
Амарти
12
Амарти
10
Кинг
30
Оказаки
19
Слимани
19
Слимани
30
Оказаки
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лестер
1
Ангус Ганн
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Фернандо
ОП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Фернандо
ОП
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Манчестер Сити - Лестер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
16 ноября
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+