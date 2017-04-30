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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 30 апреля 2017
Тоттенхэм
30.04.2017, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
55'
Д. Алли
58'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Алли
90'
+1
Замена
К. Уокер
️️️️
К. Триппьер
88'
81'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
О. Жиру
Замена
М. Дембеле
️️️️
Х. Сон
79'
76'
Желтая карточка
Н. Монреаль
75'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Г. Паулиста
73'
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
Г. Кейн
72'
70'
Желтая карточка
Г. Паулиста
65'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Г. Джака
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Кейн
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
15
Эрик Дайер
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Триппьер
2
Ваньяма
15
Дайер
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
3-1-3-1-2
1
Чех
6
Косиельни
3
Паулиста
18
Монреаль
34
Джака
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
3
Гиббс
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
2
Триппьер
2
Уокер
2
Уокер
2
Триппьер
8
Алли
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Алли
7
Сон
8
Дембеле
8
Дембеле
7
Сон
3
Паулиста
2
Бельерин
2
Бельерин
3
Паулиста
9
Жиру
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Жиру
34
Джака
18
Уэлбек
18
Уэлбек
34
Джака
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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