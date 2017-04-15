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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Суонси
Уотфорд - Суонси: обзор матча 15 апреля 2017
Уотфорд
15.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
42'
Э. Капу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Суонси
Замена
В. Бехрами
️️️️
Т. Клеверли
89'
81'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Ньянг
78'
67'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Д. Фултон
Замена
К. Кабаселе
️️️️
Н. Амрабат
64'
58'
Замена
Борха
️️️️
Л. Нарсинг
ГОЛ! 1:0!
Э. Капу
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЛФ
14
Трой Дини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
РФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
РФ
Главный тренер
Пол Клемент
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Борха
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-2-3
1
Гомес
25
Холебас
22
Янмат
4
Предль
5
Мариаппа
6
Капу
6
Дукуре
8
Клеверли
99
Ньянг
14
Дини
39
Амрабат
4-1-2-3
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
8
Фер
40
Ки Сун-Юн
4
Фултон
7
Нарсинг
12
Льоренте
10
Сигурдссон
39
Амрабат
27
Кабаселе
27
Кабаселе
39
Амрабат
8
Клеверли
85
Бехрами
85
Бехрами
8
Клеверли
99
Ньянг
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
99
Ньянг
4
Фултон
14
Кэрролл
14
Кэрролл
4
Фултон
7
Нарсинг
17
Борха
17
Борха
7
Нарсинг
12
Льоренте
10
Айю
10
Айю
12
Льоренте
Остались в запасе
Уотфорд
Суонси
25
Костел Пантилимон
ВР
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
19
Дион Перейра
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
32
Брэндон Мэйсон
ЛП
19
Дион Перейра
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Уотфорд - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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