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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Суонси
Вест Хэм - Суонси: обзор матча 08 апреля 2017
Вест Хэм
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
44'
Ш. Куяте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Суонси
Желтая карточка
Д. Рэндольф
90'
+4
Замена
Э. Фернандес
️️️️
А. Айю
86'
Желтая карточка
А. Айю
81'
77'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Замена
С. Фегули
️️️️
Р. Снодграсс
71'
65'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Д. Корк
Желтая карточка
М. Ланзини
57'
Желтая карточка
Ш. Куяте
45'
45'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
У. Раутледж
45'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Т. Кэрролл
ГОЛ! 1:0!
Ш. Куяте
Пас отдал
Р. Снодграсс
44'
Замена
Х. Кальери
️️️️
М. Антонио
40'
Желтая карточка
М. Нобл
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Рэндольф
26
Масуаку
39
Коллинс
6
Фонте
3
Бирам
8
Куяте
16
Нобл
23
Снодграсс
24
Айю
22
Ланзини
18
Антонио
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Ноутон
13
Ольссон
26
Моусон
6
Фернандес
8
Фер
14
Кэрролл
4
Корк
15
Раутледж
10
Айю
10
Сигурдссон
24
Айю
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Айю
23
Снодграсс
8
Фегули
8
Фегули
23
Снодграсс
18
Антонио
9
Кальери
9
Кальери
18
Антонио
4
Корк
10
Монтеро
10
Монтеро
4
Корк
14
Кэрролл
7
Нарсинг
7
Нарсинг
14
Кэрролл
15
Раутледж
12
Льоренте
12
Льоренте
15
Раутледж
Остались в запасе
Вест Хэм
Суонси
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Вест Хэм - Суонси
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Аптон Парк
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