Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 05 апреля 2017
Арсенал
05.04.2017, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
58'
М. Озил
68'
Т. Уолкотт
83'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Хэм
ГОЛ! 3:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
83'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
81'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Эль-Ненни
81'
80'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Нобл
77'
Желтая карточка
С. Бирам
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Уэлбек
74'
ГОЛ! 2:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
М. Озил
68'
64'
Замена
Д. Сахо
️️️️
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Ш. Мустафи
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
58'
45'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
М. Антонио
39'
Желтая карточка
М. Ланзини
Желтая карточка
Э. Бельерин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
6
Мохамед Эль-Ненни
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
18
Монреаль
13
Мустафи
3
Паулиста
2
Бельерин
34
Джака
6
Эль-Ненни
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
18
Уэлбек
4-1-1-2-2
12
Рэндольф
3
Бирам
6
Фонте
39
Коллинс
26
Масуаку
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
24
Айю
9
Кэрролл
18
Антонио
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
21
Рэмзи
6
Эль-Ненни
18
Уэлбек
9
Жиру
9
Жиру
18
Уэлбек
16
Нобл
6
Фернандес
6
Фернандес
16
Нобл
18
Антонио
23
Снодграсс
23
Снодграсс
18
Антонио
9
Кэрролл
25
Сахо
25
Сахо
9
Кэрролл
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
8
Софиан Фегули
ОП
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Арсенал
Вест Хэм
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+