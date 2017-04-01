Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 01 апреля 2017
Манчестер Юнайтед
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
Желтая карточка
У. Руни
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
К. Якоб
Желтая карточка
М. Феллайни
90'
+5
87'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Замена
У. Руни
️️️️
Г. Мхитарян
74'
70'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Х. Робсон-Кану
68'
Замена
К. Якоб
️️️️
Н. Шадли
57'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Д. МакКлин
47'
Желтая карточка
А. Ньом
Желтая карточка
М. Рохо
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
89
Насер Шадли
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
3-4-2-1
43
Де Хеа
15
Янг
5
Рохо
3
Байи
16
Кэррик
22
Мхитарян
25
Феллайни
25
Валенсия
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
4-1-4-1
12
Фостер
12
Ньом
36
Маколи
35
Эванс
15
Доусон
8
Ливермор
89
Шадли
24
Флетчер
11
Брант
16
МакКлин
4
Робсон-Кану
22
Мхитарян
32
Руни
32
Руни
22
Мхитарян
89
Шадли
22
Якоб
22
Якоб
89
Шадли
16
МакКлин
7
Моррисон
7
Моррисон
16
МакКлин
4
Робсон-Кану
23
Рондон
23
Рондон
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
16:22
5
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
16:22
5
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
Вчера, 23:47
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Почеттино дал смелое обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+