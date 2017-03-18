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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич - Арсенал: обзор матча 18 марта 2017
Вест Бромвич
18.03.2017, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
12'
К. Доусон
55'
Х. Робсон-Кану
75'
К. Доусон
15'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Арсенал
Замена
С. Филд
️️️️
Н. Шадли
90'
78'
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 3:1!
К. Доусон
Пас отдал
Д. МакКлин
75'
Замена
К. Якоб
️️️️
К. Брант
72'
65'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 2:1!
Х. Робсон-Кану
55'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Х. Саломон Рондон
54'
Желтая карточка
Д. МакКлин
42'
38'
Замена
Д. Оспина
️️️️
П. Чех
15'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
Г. Джака
ГОЛ! 1:0!
К. Доусон
Пас отдал
Н. Шадли
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
89
Насер Шадли
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
32
Тео Уолкотт
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-4-1
12
Фостер
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
12
Ньом
8
Ливермор
24
Флетчер
11
Брант
16
МакКлин
89
Шадли
23
Рондон
4-1-2-3
1
Чех
2
Бельерин
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
34
Джака
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
32
Уолкотт
4
Санчес
18
Уэлбек
89
Шадли
26
Филд
26
Филд
89
Шадли
11
Брант
22
Якоб
22
Якоб
11
Брант
23
Рондон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
23
Рондон
1
Чех
1
Оспина
1
Оспина
1
Чех
4
Санчес
17
Ивоби
17
Ивоби
4
Санчес
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
Остались в запасе
Вест Бромвич
Арсенал
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Бромвич - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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