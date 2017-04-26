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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лестер
Арсенал - Лестер: обзор матча 26 апреля 2017
Арсенал
26.04.2017, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
86'
Р. Хут (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Лестер
90'
+4
Желтая карточка
Р. Хут
Желтая карточка
А. Санчес
90'
+3
90'
Замена
Д. Грей
️️️️
Й. Беналуан
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Хут
86'
Желтая карточка
Г. Джака
82'
80'
Желтая карточка
Й. Беналуан
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
75'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Коклен
75'
70'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Л. Ульоа
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
К. Гиббс
68'
52'
Желтая карточка
К. Фукс
38'
Желтая карточка
Д. Симпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
3
Киран Гиббс
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
18
Монреаль
6
Косиельни
3
Паулиста
2
Бельерин
13
Коклен
34
Джака
3
Гиббс
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
29
Беналуан
6
Хут
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Ндиди
4
Дринкуотер
26
Марез
11
Ульоа
9
Варди
13
Коклен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Коклен
3
Гиббс
18
Уэлбек
18
Уэлбек
3
Гиббс
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
29
Беналуан
10
Грей
10
Грей
29
Беналуан
11
Ульоа
30
Оказаки
30
Оказаки
11
Ульоа
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
1
Эмилиано Мартинес
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Крейг Шекспир
Статистика матча Арсенал - Лестер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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