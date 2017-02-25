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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сандерленд
Эвертон - Сандерленд: обзор матча 25 февраля 2017
Эвертон
25.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
40'
И. Гуйе
80'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сандерленд
90'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Б. Джонс
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Р. Баркли
83'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Миральяс
80'
79'
Замена
В. Хазри
️️️️
Ф. Борини
79'
Замена
Д. Хонимэн
️️️️
Д. Гибсон
77'
Желтая карточка
Б. Овьедо
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Т. Дэвис
70'
Замена
К. Миральяс
️️️️
А. Лукман
60'
ГОЛ! 1:0!
И. Гуйе
Пас отдал
Ш. Коулмен
40'
35'
Желтая карточка
Д. Гибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
6
Росс Баркли
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Сандерленд
12
Мика
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
4-2-1-3
1
Жоэль
3
Бэйнс
5
Уилльямс
26
Мори
23
Коулмен
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
9
Лукаку
11
Лукман
6
Баркли
4-2-2-2
1
Пикфорд
2
Джонс
5
Коне
16
О'Ши
16
Овьедо
22
Ндонг
24
Гибсон
24
Янузай
7
Ларссон
9
Дефо
16
Борини
6
Баркли
16
МакКарти
16
МакКарти
6
Баркли
22
Дэвис
13
Валенсия
13
Валенсия
22
Дэвис
11
Лукман
87
Миральяс
87
Миральяс
11
Лукман
2
Джонс
22
Манкильо
22
Манкильо
2
Джонс
24
Гибсон
10
Хонимэн
10
Хонимэн
24
Гибсон
16
Борини
10
Хазри
10
Хазри
16
Борини
Остались в запасе
Эвертон
Сандерленд
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
12
Мика
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
Остались в запасе
12
Мика
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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