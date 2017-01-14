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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 14 января 2017
Лестер
14.01.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Челси
6'
М. Алонсо
51'
М. Алонсо
71'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Челси
84'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Педро
84'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Виллиан
79'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Э. Азар
Замена
Д. Симпсон
️️️️
М. Олбрайтон
77'
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Муса
72'
71'
ГОЛ! 0:3!
Педро
Замена
С. Оказаки
️️️️
Р. Хут
60'
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Алонсо
Желтая карточка
К. Фукс
50'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Алонсо
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
33
Бен Чилвел
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ЛВ
6
Нампалис Менди
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
33
Чилвел
6
Менди
4
Дринкуотер
4
Ндиди
11
Олбрайтон
7
Муса
9
Варди
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
7
Муса
10
Грей
10
Грей
7
Муса
11
Олбрайтон
2
Симпсон
2
Симпсон
11
Олбрайтон
6
Хут
30
Оказаки
30
Оказаки
6
Хут
10
Азар
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Азар
9
Педро
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
9
Педро
10
Виллиан
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Виллиан
Остались в запасе
Лестер
Челси
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лестер - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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