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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Ливерпуль
Суонси - Ливерпуль: обзор матча 01 октября 2016
Суонси
01.10.2016, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
8'
Л. Фер
54'
Р. Фирмино
84'
Д. Милнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ливерпуль
85'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
85'
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Вейналдум
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Милнер
Замена
Д. Фултон
️️️️
Л. Фер
72'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Л. Бриттон
63'
Замена
М. Барроу
️️️️
У. Раутледж
62'
54'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Л. Бриттон
53'
39'
Желтая карточка
Д. Старридж
Желтая карточка
Д. Корк
38'
25'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
23'
Замена
Д. Старридж
️️️️
А. Лаллана
ГОЛ! 1:0!
Л. Фер
Пас отдал
М. ван дер Хоорн
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Леон Бриттон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
3
ван дер Хоорн
5
Амат
22
Ранхель
26
Ноутон
8
Фер
4
Корк
7
Бриттон
15
Раутледж
10
Сигурдссон
17
Борха
3-3-3-1
1
Кариус
17
Клайн
6
Ловрен
32
Матип
23
Вейналдум
14
Хендерсон
20
Милнер
11
Коутиньо
10
Лаллана
10
Мане
9
Фирмино
15
Раутледж
77
Барроу
77
Барроу
15
Раутледж
8
Фер
4
Фултон
4
Фултон
8
Фер
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
7
Бриттон
23
Вейналдум
23
Джан
23
Джан
23
Вейналдум
9
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
9
Фирмино
10
Лаллана
15
Старридж
15
Старридж
10
Лаллана
Остались в запасе
Суонси
Ливерпуль
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Суонси - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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