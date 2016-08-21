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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

19.08.2016, Пятница, 22:00 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 2 тур Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
23 января, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон
6 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
11 января, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон
15 тур
8 декабря, понедельник 23:00 Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед
8 тур
19 октября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
30 января, среда 23:59 Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон
3 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 20:15 Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
4 января, воскресенье 19:00 Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +28

    REAL AVATAR 21 августа 2016, 07:52

    В этом сезоне у МЮ есть шансы выиграть Премьер-лигу.

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    Рейтинг: +319

    семенчик 19 августа 2016, 23:45

    Веяно молодой Ибра

    0
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 19 августа 2016, 21:33

    будет ничья

    0
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    Рейтинг: +22

    ImhoteP 19 августа 2016, 11:32

    Мю вперёд

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