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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лион
Сент-Этьен - Лион: обзор матча 05 февраля 2017
Сент-Этьен
05.02.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Лион
9'
К. Монне-Паке
22'
Р. Амума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лион
90'
Красная карточка
К. Толиссо
90'
Вторая желтая
Р. Геззаль
87'
Желтая карточка
Р. Геззаль
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Р. Амума
87'
81'
Замена
Д. Ферри
️️️️
С. Дардер
Замена
О. Селнаэс
️️️️
В. Пажо
77'
Желтая карточка
В. Пажо
75'
Замена
Н. Ру
️️️️
К. Монне-Паке
75'
Желтая карточка
А. Содерлунд
69'
65'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Депай
61'
Желтая карточка
А. Ляказетт
45'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Н. Фекир
43'
Желтая карточка
Н. Фекир
ГОЛ! 2:0!
Р. Амума
Пас отдал
А. Содерлунд
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Монне-Паке
Пас отдал
А. Савье
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
17
Венсан Пажо
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЛФ
17
Ромен Амума
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Серхи Дардер
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
42
Антони Месонньяль
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
4-2-4
40
Мулен
28
Теофил-Катерин
19
Погба
24
Перрен
24
Малку
17
Верету
17
Пажо
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
6
Савье
17
Амума
4-1-2-1-2
1
Лопеш
13
Жалле
2
Маммана
2
Янга-Мбива
21
Морель
25
Гоналон
10
Дардер
8
Толиссо
10
Фекир
91
Ляказетт
10
Депай
17
Пажо
10
Селнаэс
10
Селнаэс
17
Пажо
17
Амума
18
Лемуан
18
Лемуан
17
Амума
22
Монне-Паке
26
Ру
26
Ру
22
Монне-Паке
10
Фекир
18
Геззаль
18
Геззаль
10
Фекир
10
Дардер
4
Ферри
4
Ферри
10
Дардер
10
Депай
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Депай
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лион
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
42
Антони Месонньяль
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Люка Тусар
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
42
Антони Месонньяль
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
29
Люка Тусар
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Сент-Этьен - Лион
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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