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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Анжер
ПСЖ - Анжер: обзор матча 30 ноября 2016
ПСЖ
30.11.2016, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
34'
Т. Силва
66'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Анжер
Желтая карточка
Г. Крыховяк
85'
80'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Э. Кавани
76'
75'
Замена
Ж. Суну
️️️️
И. Траоре
68'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Н. Пепе
68'
Замена
Т. Мангани
️️️️
П. Мартинес
Желтая карточка
Э. Кавани
67'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Кавани
66'
Замена
Хесе
️️️️
Нани
58'
ГОЛ! 1:0!
Т. Силва
Пас отдал
Л. Моура
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нани
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
8
Тиаго Мотта
ПП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Шейх Ндойе
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
17
Максвелл
3
Кимпембе
3
Силва
12
Менье
20
Крыховяк
8
Мотта
17
Нани
8
Бен Арфа
7
Моура
10
Кавани
3-2-3-2
1
Мишель
4
Павлович
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
18
Мартинес
17
Ндойе
23
Саихи
15
Капелле
9
Экамби
19
Пепе
17
Нани
10
Хесе
10
Хесе
17
Нани
10
Кавани
97
Огустен
97
Огустен
10
Кавани
18
Мартинес
6
Мангани
6
Мангани
18
Мартинес
8
Траоре
91
Суну
91
Суну
8
Траоре
19
Пепе
18
Дьедиу
18
Дьедиу
19
Пепе
Остались в запасе
ПСЖ
Анжер
1
Кевин Трапп
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
7
Батист Сантамария
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Денис Петрич
ВР
7
Батист Сантамария
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча ПСЖ - Анжер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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