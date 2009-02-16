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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Кардифф
Арсенал - Кардифф: обзор матча 16 февраля 2009
Арсенал
16.02.2009, понедельник, 22:45
Англия. Кубок
4 : 0
Завершен
Кардифф
20'
Эдуардо
33'
Н. Бендтнер
62'
Эдуардо (П)
88'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Кардифф
ГОЛ! 4:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Н. Бендтнер
Замена
Р. Шимека
️️️️
Г. Рэй
Замена
А. Бишофф
️️️️
К. Вела
Замена
П. Уиттингем
️️️️
П. Пэрри
Замена
Д. Блэйк
️️️️
Д. Пурс
Замена
А. Рэмзи
️️️️
С. Насри
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Эдуардо
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Эдуардо
Желтая карточка
В. Галлас
ГОЛ! 2:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
С. Насри
ГОЛ! 1:0!
Эдуардо
Пас отдал
К. Вела
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Карлос Вела
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
14
Самир Насри
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Кардифф
22
Том Хитон
ВР
39
Марк Кеннеди
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
5
Даррен Пурс
ЦЗ
21
Кевин МакНоутон
ПЗ
11
Пол Пэрри
ЛП
4
Гевин Рэй
ЦП
16
Джо Ледли
(К)
ЦП
29
Крис Барк
ПП
44
Росс МакКормак
ЦФ
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Джонс
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
10
Амаури Бишофф
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Кардифф
25
Эрвин Сак
ВР
15
Мигель Коммингес
ЦЗ
25
Дарки Блэйк
ЦЗ
19
Тони Капалди
ЦП
19
Риккардо Шимека
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
0
Эдди Джонсон
ЦФ
4-4-2
22
Фабиански
3
Гиббс
36
Галлас
2
Туре
3
Санья
10
Вела
8
Сонг
15
Денилсон
14
Насри
9
Эдуардо
32
Бендтнер
4-4-2
22
Хитон
21
МакНоутон
28
Джонсон
5
Пурс
39
Кеннеди
29
Барк
4
Рэй
16
Ледли
11
Пэрри
23
Ботройд
44
МакКормак
10
Вела
10
Бишофф
10
Бишофф
10
Вела
14
Насри
21
Рэмзи
21
Рэмзи
14
Насри
9
Эдуардо
32
ван Перси
32
ван Перси
9
Эдуардо
4
Рэй
19
Шимека
19
Шимека
4
Рэй
5
Пурс
25
Блэйк
25
Блэйк
5
Пурс
11
Пэрри
7
Уиттингем
7
Уиттингем
11
Пэрри
Остались в запасе
Арсенал
Кардифф
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
15
Мигель Коммингес
ЦЗ
19
Тони Капалди
ЦП
25
Эрвин Сак
ВР
0
Эдди Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Джонс
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
Остались в запасе
15
Мигель Коммингес
ЦЗ
19
Тони Капалди
ЦП
25
Эрвин Сак
ВР
0
Эдди Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Дэйв Джонс
Статистика матча Арсенал - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"7ТВ" 22:45 (прямая)
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