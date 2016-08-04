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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Америка Минейро
Спорт Ресифи - Америка Минейро: обзор матча 04 августа 2016
Спорт Ресифи
04.08.2016, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Америка Минейро
90'
М. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Америка Минейро
ГОЛ! 1:0!
М. Гонсалес
90'
Начало матча
Статистика матча Спорт Ресифи - Америка Минейро
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
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19.11.2025
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27.11.2023
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2 : 1
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Америка Минейро
Информация о матче
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