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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Панама
Чили - Панама: обзор матча 15 июня 2016
Чили
15.06.2016, среда, 03:00
Кубок Америки, группа D, 3 тур
4 : 2
Завершен
Панама
15'
Э. Варгас
43'
Э. Варгас
50'
А. Санчес
89'
А. Санчес
5'
М. Камарго
75'
А. Арройо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Панама
Желтая карточка
М. Исла
90'
+2
Замена
П. Эрнандес
️️️️
А. Видаль
90'
Замена
Э. Роко
️️️️
Г. Медель
90'
ГОЛ! 4:2!
А. Санчес
Пас отдал
Х. Фуэнсалида
89'
78'
Желтая карточка
А. Энрикес
75'
ГОЛ! 3:2!
А. Арройо
72'
Желтая карточка
Г. Каммингс
71'
Замена
Р. Буйтраго
️️️️
А. Кинтеро
Замена
Э. Пуч
️️️️
Ж. Босежур
60'
52'
Желтая карточка
М. Камарго
ГОЛ! 3:1!
А. Санчес
Пас отдал
Э. Варгас
50'
45'
Замена
Г. Торрес
️️️️
Л. Техада
45'
Замена
А. Арройо
️️️️
Р. Нес
ГОЛ! 2:1!
Э. Варгас
Пас отдал
Ж. Босежур
43'
ГОЛ! 1:1!
Э. Варгас
15'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Камарго
Пас отдал
Г. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
17
Гари Медель
ОП
10
Марсело Диас
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Панама
1
Джейми Пенедо
ВР
17
Луис Энрикес
ЛЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Габриэль Гомес
ОП
21
Амилкар Энрикес
ЦП
19
Альберто Кинтеро
ПП
2
Мигель Камарго
ЛФ
18
Луис Техада
ЦФ
9
Роберто Нес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Чили
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
13
Эрик Пульгар
ОП
7
Франсиско Сильва
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Николас Кастильо
ЦФ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Панама
22
Алекс Родригес
ВР
12
Хосе Кальдерон
ВР
15
Мартин Гомес
ЦЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
18
Рикардо Буйтраго
ЦП
16
Абдиль Арройо
ЦФ
9
Габриэль Торрес
ЦФ
2-2-4-2
1
Браво
18
Хара
4
Исла
17
Медель
10
Диас
15
Босежур
20
Арангис
8
Видаль
2
Фуэнсалида
11
Варгас
10
Санчес
4-1-2-3
1
Пенедо
13
Машадо
25
Миллер
3
Каммингс
17
Энрикес
6
Гомес
19
Кинтеро
21
Энрикес
9
Нес
18
Техада
2
Камарго
17
Медель
5
Роко
5
Роко
17
Медель
8
Видаль
16
Эрнандес
16
Эрнандес
8
Видаль
15
Босежур
21
Пуч
21
Пуч
15
Босежур
19
Кинтеро
18
Буйтраго
18
Буйтраго
19
Кинтеро
9
Нес
16
Арройо
16
Арройо
9
Нес
18
Техада
9
Торрес
9
Торрес
18
Техада
Остались в запасе
Чили
Панама
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
14
Марк Гонсалес
ЛП
13
Эрик Пульгар
ОП
7
Франсиско Сильва
ОП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Николас Кастильо
ЦФ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
15
Мартин Гомес
ЦЗ
22
Алекс Родригес
ВР
12
Хосе Кальдерон
ВР
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Остались в запасе
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
14
Марк Гонсалес
ЛП
13
Эрик Пульгар
ОП
7
Франсиско Сильва
ОП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Николас Кастильо
ЦФ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Остались в запасе
15
Мартин Гомес
ЦЗ
22
Алекс Родригес
ВР
12
Хосе Кальдерон
ВР
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Статистика матча Чили - Панама
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Родди Самбрано Ольмедо
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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