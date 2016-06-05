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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Эквадор
Бразилия - Эквадор: обзор матча 05 июня 2016
Бразилия
05.06.2016, воскресенье, 05:00
Кубок Америки, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Эквадор
90'
+1
Замена
Ф. Гайбор
️️️️
М. Боланьос
86'
Желтая карточка
Х. Айови
Замена
Л. Лима
️️️️
Элиас
86'
81'
Замена
Х. Айови
️️️️
Э. Валенсия
81'
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
Д. Монтеро
77'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Замена
Л. Моура
️️️️
Виллиан
76'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Жонас
62'
47'
Желтая карточка
Х. Карлос Паредес
Желтая карточка
Жил
38'
Желтая карточка
Элиас
35'
Желтая карточка
Каземиро
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Элиас
ЦП
8
Ренато Аугусто
ПП
9
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Эквадор
12
Эстебан Дреер
ВР
10
Вальтер Айови
ЛЗ
2
Артуро Мина
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
4
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
7
Джефферсон Монтеро
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
23
Милер Боланьос
АП
0
Луис-Антонио Валенсия
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Бразилия
12
Диего Алвес
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
7
Гансо
ЦП
10
Лукас Лима
АП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Халк
ПВ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
15
Анхель Мена
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
8
Фернандо Гайбор
ЦП
11
Михаэль Арройо
ЦП
19
Хуан Касарес
ЦП
17
Хайме Айови
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
6
Луис
4
Жил
4
Маркиньос
13
Алвес
5
Каземиро
8
Элиас
8
Аугусто
10
Виллиан
11
Коутиньо
9
Жонас
4-4-1-1
12
Дреер
4
Паредес
2
Мина
21
Ахильер
10
Айови
0
Валенсия
6
Нобоа
8
Груэсо
7
Монтеро
23
Боланьос
13
Валенсия
8
Элиас
10
Лима
10
Лима
8
Элиас
10
Виллиан
11
Моура
11
Моура
10
Виллиан
9
Жонас
21
Барбоза
21
Барбоза
9
Жонас
7
Монтеро
9
Мартинес
9
Мартинес
7
Монтеро
13
Валенсия
17
Айови
17
Айови
13
Валенсия
23
Боланьос
8
Гайбор
8
Гайбор
23
Боланьос
Остались в запасе
Бразилия
Эквадор
12
Диего Алвес
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
7
Гансо
ЦП
21
Халк
ПВ
Главный тренер
Карлос Дунга
15
Анхель Мена
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
22
Александер Домингес
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
11
Михаэль Арройо
ЦП
19
Хуан Касарес
ЦП
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
12
Диего Алвес
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
6
Дуглас Сантос
ЛЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
7
Гансо
ЦП
21
Халк
ПВ
Остались в запасе
15
Анхель Мена
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
22
Александер Домингес
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
11
Михаэль Арройо
ЦП
19
Хуан Касарес
ЦП
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Бразилия - Эквадор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Хулио Баскуньян Гонсалес
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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