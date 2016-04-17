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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Роял Мускрон-Перувельц - Стандард
Роял Мускрон-Перувельц - Стандард: обзор матча 17 апреля 2016
Роял Мускрон-Перувельц
17.04.2016, воскресенье, 21:00
Бельгия. Плей-офф, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Стандард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Роял Мускрон-Перувельц - Стандард
83'
Желтая карточка
К. Фьоре
Начало матча
Статистика матча Роял Мускрон-Перувельц - Стандард
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Стад Ле Канонье
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Роял Мускрон-Перувельц
Стандард
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
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3
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2023.01.18 11:57
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
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