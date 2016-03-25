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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Франция
Нидерланды - Франция: обзор матча 25 марта 2016
Нидерланды
25.03.2016, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Франция
47'
Л. де Йонг
86'
И. Афеллай
6'
А. Гризманн
13'
О. Жиру
88'
Б. Матюиди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды - Франция
88'
ГОЛ! 2:3!
Б. Матюиди
Пас отдал
А. Марсьяль
87'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Погба
ГОЛ! 2:2!
И. Афеллай
Пас отдал
М. Депай
86'
Замена
В. Янссен
️️️️
Л. де Йонг
81'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Й. Виллемс
78'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Классен
76'
73'
Замена
А. Жиньяк
️️️️
О. Жиру
69'
Желтая карточка
Б. Матюиди
ГОЛ! 1:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
М. Депай
47'
46'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
А. Гризманн
Замена
И. Афеллай
️️️️
В. ван Дейк
46'
Замена
М. Депай
️️️️
Й. Класи
46'
46'
Замена
Л. Динь
️️️️
П. Эвра
46'
Замена
Н. Канте
️️️️
Л. Диарра
Замена
Р. Базур
️️️️
У. Снейдер
37'
Травма
У. Снейдер
35'
13'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Матюиди
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
16
Йорди Класи
ЦП
14
Дэви Классен
АП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Франция
16
Стив Манданда
ВР
2
Кристоф Жалле
ЛЗ
3
Патрис Эвра
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Лоран Косиельни
ПЗ
6
Лассана Диарра
ЛВ
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
0
Тимо Летшерт
ЦЗ
0
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Венсан Янссен
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Франция
1
Уго Льорис
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жереми Матье
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
13
Н'Голо Канте
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Йоан Кабай
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Силлессен
2
Велтман
13
Брума
4
ван Дейк
5
Виллемс
17
Блинд
16
Класи
11
Промес
10
Снейдер
14
Классен
9
де Йонг
4-2-2-2
16
Манданда
21
Косиельни
3
Эвра
4
Варан
2
Жалле
14
Матюиди
6
Погба
8
Пайет
6
Диарра
9
Жиру
7
Гризманн
5
Виллемс
12
ван Анхолт
12
ван Анхолт
5
Виллемс
14
Классен
8
Вейналдум
8
Вейналдум
14
Классен
10
Снейдер
23
Базур
23
Базур
10
Снейдер
16
Класи
10
Депай
10
Депай
16
Класи
9
де Йонг
18
Янссен
18
Янссен
9
де Йонг
4
ван Дейк
8
Афеллай
8
Афеллай
4
ван Дейк
3
Эвра
3
Динь
3
Динь
3
Эвра
6
Диарра
13
Канте
13
Канте
6
Диарра
6
Погба
17
Сиссоко
17
Сиссоко
6
Погба
9
Жиру
10
Жиньяк
10
Жиньяк
9
Жиру
7
Гризманн
11
Марсьяль
11
Марсьяль
7
Гризманн
Остались в запасе
Нидерланды
Франция
22
Кеннет Вермеер
ВР
23
Йерун Зут
ВР
0
Тимо Летшерт
ЦЗ
0
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
1
Уго Льорис
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
5
Жереми Матье
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
22
Кеннет Вермеер
ВР
23
Йерун Зут
ВР
0
Тимо Летшерт
ЦЗ
0
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
5
Жереми Матье
ЦЗ
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
6
Йоан Кабай
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Данни Блинд
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Нидерланды - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1 HD
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