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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Нью-Инглэнд Революшн
Сан-Хосе - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 25 августа 2016
Сан-Хосе
25.08.2016, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Нью-Инглэнд Революшн
90'
Замена
Д. Кобаяши
️️️️
Д. Факундес
87'
Желтая карточка
Т. Банбери
Замена
Ш. Салинас
️️️️
А. Кинтеро
76'
Желтая карточка
С. Доукинс
75'
55'
Замена
Т. Банбери
️️️️
Х. Агудело
Замена
Ч. Барретт
️️️️
К. Амариква
34'
Желтая карточка
А. Годой
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Давид Бингхэм
ВР
4
Марвелл Вайнн
ЦЗ
10
Джордан Стюарт
ЦЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
20
Анибал Годой
ЦП
7
Корделл Като
ПП
91
Альберто Кинтеро
ПП
25
Квинси Амариква
ЦФ
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
8
Крис Тирни
ЦЗ
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
24
Ли Нгюйен
АП
12
Скотт Калдуэлл
ПП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Сан-Хосе
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
32
Андрес Империал
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
27
Фатай Алаше
ЦП
19
Чад Барретт
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
22
Бобби Шаттлвос
ВР
16
Дайго Кобаяши
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
10
Тил Банбери
ЦФ
3-4-2
22
Бингхэм
4
Вайнн
10
Стюарт
26
Бернардес
49
Доукинс
7
Като
20
Годой
91
Кинтеро
8
Вондоловски
25
Амариква
3-2-1-3
18
Найтон
88
Фаррелл
8
Тирни
27
Уотсон
12
Калдуэлл
22
Роу
24
Нгюйен
9
Камара
77
Факундес
17
Агудело
25
Амариква
19
Барретт
19
Барретт
25
Амариква
91
Кинтеро
6
Салинас
6
Салинас
91
Кинтеро
77
Факундес
16
Кобаяши
16
Кобаяши
77
Факундес
17
Агудело
10
Банбери
10
Банбери
17
Агудело
Остались в запасе
Сан-Хосе
Нью-Инглэнд Революшн
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
32
Андрес Империал
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
22
Бобби Шаттлвос
ВР
21
Закари Хериво
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
32
Андрес Империал
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
Остались в запасе
22
Бобби Шаттлвос
ВР
21
Закари Хериво
ЦП
4
Стив Ньюманн
ПП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Сан-Хосе - Нью-Инглэнд Революшн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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Сан-Хосе
Нью-Инглэнд Революшн
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