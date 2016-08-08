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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Сиэтл
Орландо Сити - Сиэтл: обзор матча 08 августа 2016
Орландо Сити
08.08.2016, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 3
Завершен
Сиэтл
7'
С. Хайнс
14'
К. Демпси
37'
К. Демпси
48'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Сиэтл
Желтая карточка
Д. Матеос
84'
Замена
К. Ривас
️️️️
А. Ночерино
78'
76'
Желтая карточка
З. Скотт
74'
Желтая карточка
Н. Лодейро
73'
Желтая карточка
О. Алонсо
64'
Желтая карточка
К. Рольдан
59'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
К. Демпси
Желтая карточка
С. Хайнс
58'
48'
ГОЛ! 1:3!
К. Демпси
37'
ГОЛ! 1:2!
К. Демпси
Желтая карточка
А. Ночерино
33'
14'
ГОЛ! 1:1!
К. Демпси
ГОЛ! 1:0!
С. Хайнс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
12
Кевин Элстон
ЦЗ
14
Люк Боден
ЦЗ
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЛП
20
Брек Ши
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПП
13
Хаджи Барри
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
3
Брэд Эванс
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЛП
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
2
Клинт Демпси
АП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
11
Карлос Ривас
ЦП
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
20
Зак Скотт
ЦЗ
28
Эрик Фриберг
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-3-2
17
Бендик
12
Элстон
3
Хайнс
44
Матеос
14
Боден
5
Карраско
20
Ши
23
Ночерино
9
Ларин
13
Барри
2-1-3-2
24
Фрай
4
Мирс
3
Эванс
6
Алонсо
14
Лодейро
23
Иваншиц
7
Рольдан
2
Демпси
13
Моррис
23
Ночерино
11
Ривас
11
Ривас
23
Ночерино
2
Демпси
16
Вальдес
16
Вальдес
2
Демпси
Остались в запасе
Орландо Сити
Сиэтл
36
Ел Эдвардс
ВР
Главный тренер
Оскар Пареха
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
28
Эрик Фриберг
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
Остались в запасе
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
28
Эрик Фриберг
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Орландо Сити - Сиэтл
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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