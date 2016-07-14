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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Монреаль
Портленд - Монреаль: обзор матча 14 июля 2016
Портленд
14.07.2016, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Монреаль
14'
Д. МакИнерни
44'
И. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Монреаль
Замена
Н. Грабавой
️️️️
З. Валентин
90'
75'
Замена
Д. Одуро
️️️️
Л. Онтиверо
70'
Желтая карточка
Х. Камара
Желтая карточка
Ф. Ади
70'
68'
Желтая карточка
Г. Шипп
44'
ГОЛ! 1:1!
И. Пьятти
18'
Желтая карточка
И. Пьятти
ГОЛ! 1:0!
Д. МакИнерни
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
90
Джейк Глисон
ВР
7
Нэт Бочерс
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Джек Джусбери
ЛП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
14
Бен Земански
ЦП
99
Джек МакИнерни
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
55
Уондрайл Лефевр
ЦЗ
6
Хассун Камара
ЦЗ
8
Патрис Берниер
ЦП
8
Йохан Венегас
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
18
Кайл Беккер
АП
32
Лукас Онтиверо
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Портленд
20
Тэйлор Пи
ЦЗ
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
10
Нед Грабавой
ЦП
Монреаль
22
Эрик Кронберг
ВР
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
7
Доминик Одуро
ЦФ
3-3-3
90
Глисон
7
Бочерс
16
Валентин
24
Риджуэлл
13
Джусбери
14
Земански
6
Нагбе
16
Мелано
9
Ади
99
МакИнерни
2-3-1-2
1
Буш
55
Лефевр
6
Камара
8
Берниер
8
Венегас
10
Пьятти
18
Беккер
14
Шипп
32
Онтиверо
16
Валентин
10
Грабавой
10
Грабавой
16
Валентин
32
Онтиверо
7
Одуро
7
Одуро
32
Онтиверо
Остались в запасе
Портленд
Монреаль
20
Тэйлор Пи
ЦЗ
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
22
Эрик Кронберг
ВР
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
20
Тэйлор Пи
ЦЗ
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
Остались в запасе
22
Эрик Кронберг
ВР
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Портленд - Монреаль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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