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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Нью-Йорк Сити
Канзаc Сити - Нью-Йорк Сити: обзор матча 11 июля 2016
Канзаc Сити
11.07.2016, понедельник, 03:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
8'
Б. Фейлхабер
16'
Д. Медранда
52'
А. Опара
14'
Ф. Лэмпард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Нью-Йорк Сити
83'
Желтая карточка
Д. Вилья
80'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Эрнандес
Замена
К. Хэллиси
️️️️
Я. Петерсон
71'
ГОЛ! 3:1!
А. Опара
52'
45'
Замена
Т. МакНамара
️️️️
Р. Матаррита
ГОЛ! 2:1!
Д. Медранда
16'
14'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 1:0!
Б. Фейлхабер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
93
Сони Мустивар
ЦП
8
Грэм Зуси
ЦП
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Нью-Йорк Сити
12
Джош Саундерс
ВР
23
Жефферсон Мена
ЦЗ
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
2
Джейсон Эрнандес
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Канзаc Сити
25
Алек Канн
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
5
Майки Лопес
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
3-5-1
29
Мелия
3
Опара
16
Олум
17
Абдул-Салам
10
Фейлхабер
15
Эспиноза
93
Мустивар
8
Зуси
94
Медранда
37
Петерсон
3-2-2-1
12
Саундерс
22
Матаррита
13
Бриллант
2
Эрнандес
51
Ираола
27
Аллен
21
Пирло
8
Лэмпард
7
Вилья
37
Петерсон
22
Хэллиси
22
Хэллиси
37
Петерсон
2
Эрнандес
5
Лопес
5
Лопес
2
Эрнандес
22
Матаррита
15
МакНамара
15
МакНамара
22
Матаррита
Остались в запасе
Канзаc Сити
Нью-Йорк Сити
25
Алек Канн
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Этан Уайт
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Канзаc Сити - Нью-Йорк Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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