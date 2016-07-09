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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Динамо Хьюстон
Орландо Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 09 июля 2016
Орландо Сити
09.07.2016, суббота, 03:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Динамо Хьюстон
Замена
С. Карраско
️️️️
Х. Хит
88'
74'
Замена
К. Майдана
️️️️
У. Брюин
67'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Д. Бисли
58'
Замена
Э. Венгер
️️️️
Алекс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
14
Люк Боден
ЦЗ
12
Кевин Элстон
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
8
Харрисон Хит
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
18
Давид Хорст
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
10
Джайлз Барнс
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
14
Алекс
ЦП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
23
Конор Донован
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
4
Агус
ЦЗ
22
Шинон Уилльямс
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
9
Эрик Торрес
ЦФ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
19
Мауро Манотас
ЦФ
4-4-1
17
Бендик
14
Боден
44
Матеос
3
Хайнс
12
Элстон
20
Ши
8
Хит
7
Игита
18
Молино
9
Ларин
4-4-1
1
Дерич
5
Родригес
2
Анибаба
27
Гарсия
18
Хорст
10
Барнс
7
Бисли
14
Алекс
13
Кларк
12
Брюин
8
Хит
5
Карраско
5
Карраско
8
Хит
7
Бисли
22
Уилльямс
22
Уилльямс
7
Бисли
12
Брюин
8
Майдана
8
Майдана
12
Брюин
14
Алекс
11
Венгер
11
Венгер
14
Алекс
Остались в запасе
Орландо Сити
Динамо Хьюстон
36
Ел Эдвардс
ВР
23
Конор Донован
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
31
Джо Уиллис
ВР
4
Агус
ЦЗ
9
Эрик Торрес
ЦФ
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
23
Конор Донован
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Остались в запасе
31
Джо Уиллис
ВР
4
Агус
ЦЗ
9
Эрик Торрес
ЦФ
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Орландо Сити - Динамо Хьюстон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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