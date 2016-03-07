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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси - Ди Си Юнайтед: обзор матча 07 марта 2016
Лос-Анджелес Гэлакси
07.03.2016, понедельник, 06:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
83'
Р. Кин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Ди Си Юнайтед
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Кин
83'
Начало матча
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Ди Си Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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Лос-Анджелес Гэлакси
Ди Си Юнайтед
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