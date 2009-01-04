Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 января 2009
Саутгемптон
04.01.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
17'
Д. Уэлбек
49'
Нани (П)
80'
Д. Гибсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 0:3!
Д. Гибсон
Пас отдал
У. Руни
Желтая карточка
Л. Джеймс
Замена
️️️️
Р. Смит
Замена
У. Руни
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Р. Поссебон
️️️️
Р. Гиггз
Замена
Д. Гибсон
️️️️
М. Кэррик
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
С. Гиллетт
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Нани
Желтая карточка
Д. О'Ши
Желтая карточка
Р. Скацел
Желтая карточка
Д. Эванс
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Д. О'Ши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
0
Крис Пэрри
ЛЗ
0
Оливер Ланкашир
ЦЗ
7
Рудольф Скацел
ЦЗ
39
Райан Смит
ПЗ
23
Ллойд Джеймс
ЛП
16
Эндрю Сурман
ЦП
18
Симон Гиллетт
ЦП
27
Оскар Гоберн
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Ян Пуртфлит
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Саутгемптон
21
Ли Молинекс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
42
Кейн МакЛэггон
ЦФ
16
Джейсон Эуэлл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
0
Родриго Поссебон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
4-4-1
0
Пэрри
0
Ланкашир
7
Скацел
39
Смит
23
Джеймс
16
Сурман
18
Гиллетт
27
Гоберн
17
МакГолдрик
4-3-1-2
1
ван дер Сар
0
Невилл
15
Видич
35
Эванс
16
О'Ши
16
Кэррик
28
Андерсон
11
Гиггз
17
Нани
10
Бербатов
18
Уэлбек
18
Гиллетт
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
18
Гиллетт
11
Гиггз
0
Поссебон
0
Поссебон
11
Гиггз
16
Кэррик
24
Гибсон
24
Гибсон
16
Кэррик
18
Уэлбек
32
Руни
32
Руни
18
Уэлбек
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
21
Ли Молинекс
ЦЗ
42
Кейн МакЛэггон
ЦФ
16
Джейсон Эуэлл
ЦФ
Главный тренер
Ян Пуртфлит
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
21
Ли Молинекс
ЦЗ
42
Кейн МакЛэггон
ЦФ
16
Джейсон Эуэлл
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Ян Пуртфлит
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"7ТВ" 19:00 (прямая)
Новости команд
Все
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Манчестер Юнайтед» провел переговоры с новым тренером
Вчера, 21:51
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Определен главный кандидат на замену Кэррику в «МЮ»
Вчера, 09:23
«Манчестер Юнайтед» проведет в зоне вылета минимум две недели
9 ноября
Лучше любых слов: реакция Бербатова на падение «МЮ» в зону вылета АПЛ
9 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+