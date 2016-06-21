Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Польша
Украина - Польша: обзор матча 21 июня 2016
Украина
21.06.2016, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Польша
54'
Я. Блащиковски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Польша
90'
+3
Замена
Ф. Стажиньски
️️️️
А. Милик
Замена
А. Тимощук
️️️️
Р. Ротань
90'
+2
Замена
В. Коваленко
️️️️
А. Зинченко
73'
71'
Замена
К. Гросицки
️️️️
Б. Капустка
Желтая карточка
Т. Степаненко
69'
60'
Желтая карточка
Б. Капустка
54'
ГОЛ! 0:1!
Я. Блащиковски
Пас отдал
А. Милик
46'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
П. Зелински
Желтая карточка
А. Кучер
38'
Желтая карточка
Р. Ротань
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
2
Богдан Бутко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Руслан Ротань
(К)
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ПЗ
10
Петр Зелински
ЛП
6
Томаш Йодловиц
ОП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Бартош Капустка
АП
9
Роберт Левандовски
(К)
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Украина
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Виктор Коваленко
АП
15
Филипп Будковский
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Славомир Пешко
ЛП
23
Филип Стажиньски
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
13
Мариуш Степински
ЦФ
3-4-2-1
12
Пятов
2
Бутко
3
Хачериди
5
Кучер
17
Зинченко
14
Ротань
6
Степаненко
17
Федецкий
10
Коноплянка
7
Ярмоленко
8
Зозуля
4-2-1-1-2
22
Фабиански
4
Сионек
2
Пождан
15
Глик
3
Енджейчик
6
Йодловиц
10
Крыховяк
10
Зелински
8
Капустка
7
Милик
9
Левандовски
14
Ротань
4
Тимощук
4
Тимощук
14
Ротань
17
Зинченко
9
Коваленко
9
Коваленко
17
Зинченко
7
Милик
23
Стажиньски
23
Стажиньски
7
Милик
8
Капустка
11
Гросицки
11
Гросицки
8
Капустка
10
Зелински
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Зелински
Остались в запасе
Украина
Польша
21
Александр Караваев
ПЗ
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
15
Филипп Будковский
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
13
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
21
Александр Караваев
ПЗ
1
Денис Бойко
ВР
23
Никита Шевченко
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
15
Филипп Будковский
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
13
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Украина - Польша
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Помощники судьи:
Ким Хаглунн
Франк Андас (Норвегия)
Резервный судья:
Хюсейин Гечек (Турция)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Россия 1
Новости команд
Все
Украина
Польша
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
Вчера, 00:50
1
Украина – Грузия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
08:16
7
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
Вчера, 14:28
5
Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
Вчера, 00:50
1
Украина – Грузия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+