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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Северная Ирландия
Украина - Северная Ирландия: обзор матча 16 июня 2016
Украина
16.06.2016, четверг, 19:00
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
0 : 2
Завершен
Северная Ирландия
49'
Г. Маколи
90+6'
Н. МакГинн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Северная Ирландия
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Н. МакГинн
90'
+4
Желтая карточка
Д. Эванс
90'
+3
Замена
П. МакНэйр
️️️️
К. Эванс
87'
Желтая карточка
С. Даллас
84'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Вашингтон
Замена
А. Зинченко
️️️️
В. Коваленко
83'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
С. Сидорчук
76'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Е. Селезнев
72'
67'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Д. Уорд
Желтая карточка
С. Сидорчук
65'
61'
Желтая карточка
Д. Уорд
49'
ГОЛ! 0:1!
Г. Маколи
Пас отдал
О. Норвуд
Желтая карточка
Е. Селезнев
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
5
Сергей Сидорчук
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
9
Виктор Коваленко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
5
Джонни Эванс
ЛЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
18
Аарон Хьюз
ПЗ
16
Оливер Норвуд
ОП
8
Стивен Дэвис
ЦП
13
Корри Эванс
ЦП
19
Джейми Уорд
ПП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Украина
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
8
Роман Зозуля
ЦФ
15
Филипп Будковский
ЦФ
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Пятов
13
Шевчук
3
Хачериди
20
Ракицкий
17
Федецкий
5
Сидорчук
6
Степаненко
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
9
Коваленко
11
Селезнев
3-3-3-1
1
МакГоверн
14
Даллас
4
Маколи
20
Кэткарт
18
Хьюз
16
Норвуд
5
Эванс
19
Уорд
13
Эванс
8
Дэвис
11
Вашингтон
9
Коваленко
17
Зинченко
17
Зинченко
9
Коваленко
5
Сидорчук
19
Гармаш
19
Гармаш
5
Сидорчук
11
Селезнев
8
Зозуля
8
Зозуля
11
Селезнев
13
Эванс
17
МакНэйр
17
МакНэйр
13
Эванс
19
Уорд
7
МакГинн
7
МакГинн
19
Уорд
11
Вашингтон
21
Магеннис
21
Магеннис
11
Вашингтон
Остались в запасе
Украина
Северная Ирландия
21
Александр Караваев
ПЗ
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
22
Ли Ходсон
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
21
Александр Караваев
ПЗ
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
18
Сергей Рыбалка
ЦП
15
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
22
Ли Ходсон
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Украина - Северная Ирландия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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