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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Шинник - Кубань (ЛФЛ)
Шинник - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 23 сентября 2015
Шинник
23.09.2015, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
90'
М. Платика
50'
И. Нурисов
85'
К. Волчков
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шинник - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 1:2!
М. Платика
90'
89'
Замена
А. Иванушкин
️️️️
В. Тюфяков
86'
Желтая карточка
К. Волчков
85'
ГОЛ! 0:2!
К. Волчков
77'
Замена
К. Волчков
️️️️
С. Георгиевский
68'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
И. Стефанович
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Митасов
66'
Замена
М. Земсков
️️️️
И. Подоляк
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Нурисов
Замена
В. Сиротов
️️️️
Д. Никитинский
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Шинник
35
Даниил Сизько
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
12
Владислав Шевченко
ВР
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
22
Юрий Завезен
ПП
3-4-1-2
1
Малышев
15
Цховребов
6
Беляев
97
Ятченко
7
Никитинский
5
Платика
9
Митасов
8
Павленко
92
Щадин
87
Мязин
20
Подоляк
3-1-4-1-1
39
Фролов
40
Журавлев
24
Джамалутдинов
24
Клещенко
8
Якуба
31
Каретник
90
Нурисов
17
Коновалов
89
Тюфяков
13
Георгиевский
23
Стефанович
7
Никитинский
37
Сиротов
37
Сиротов
7
Никитинский
9
Митасов
28
Султонов
28
Султонов
9
Митасов
20
Подоляк
8
Земсков
8
Земсков
20
Подоляк
89
Тюфяков
68
Иванушкин
68
Иванушкин
89
Тюфяков
13
Георгиевский
4
Волчков
4
Волчков
13
Георгиевский
23
Стефанович
22
Завезен
22
Завезен
23
Стефанович
Остались в запасе
Шинник
Кубань (ЛФЛ)
35
Даниил Сизько
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
64
Тимур Закиров
ЦЗ
12
Владислав Шевченко
ВР
Остались в запасе
35
Даниил Сизько
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
51
Игорь Золотовский
ЦЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
Остались в запасе
64
Тимур Закиров
ЦЗ
12
Владислав Шевченко
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Шинник
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