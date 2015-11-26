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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Мидтьюлланд
Легия - Мидтьюлланд: обзор матча 26 ноября 2015
Легия
26.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
35'
А. Прийович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Мидтьюлланд
Замена
М. Сагановски
️️️️
Н. Николич
90'
Желтая карточка
М. Жиро
87'
84'
Желтая карточка
Я. Поульсен
Замена
М. Жиро
️️️️
И. Тричковски
82'
69'
Замена
М. Пушич
️️️️
К. Ольссон
Замена
Гильерме
️️️️
А. Прийович
64'
Желтая карточка
О. Дуда
46'
46'
Замена
А. Мабиль
️️️️
П. Систо
45'
Желтая карточка
Т. Спарв
39'
Желтая карточка
А. Ремер
36'
Замена
П. Онуачу
️️️️
М. Расмуссен
ГОЛ! 1:0!
А. Прийович
Пас отдал
И. Левчук
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Стоян Враньеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Александар Прийович
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
4
Киан Хансен
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Якоб Поульсен
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
15
Михал Копчински
ЦП
12
Гильерме
АП
9
Марек Сагановски
ЦФ
13
Аркадиуш Пих
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Андреас Рохауге
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
11
Авер Мабиль
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
19
Мартин Пушич
ЦФ
4-1-1-4
34
Маляж
3
Йодловиц
28
Брож
18
Берешиньски
5
Левчук
23
Враньеш
8
Дуда
10
Тричковски
11
Николич
18
Кухарчик
9
Прийович
3-1-5-1
31
Андерсен
4
Хансен
28
Святченко
57
Новак
28
Ремер
8
Ольссон
77
Систо
20
Спарв
77
Ройер
7
Поульсен
9
Расмуссен
9
Прийович
12
Гильерме
12
Гильерме
9
Прийович
11
Николич
9
Сагановски
9
Сагановски
11
Николич
10
Тричковски
19
Жиро
19
Жиро
10
Тричковски
77
Систо
11
Мабиль
11
Мабиль
77
Систо
9
Расмуссен
30
Онуачу
30
Онуачу
9
Расмуссен
8
Ольссон
19
Пушич
19
Пушич
8
Ольссон
Остались в запасе
Легия
Мидтьюлланд
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
13
Аркадиуш Пих
ЦФ
12
Душан Куцяк
ВР
15
Михал Копчински
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
30
Андреас Рохауге
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
13
Аркадиуш Пих
ЦФ
12
Душан Куцяк
ВР
15
Михал Копчински
ЦП
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
30
Андреас Рохауге
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Легия - Мидтьюлланд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Войска Польского
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