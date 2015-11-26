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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Фиорентина
Базель - Фиорентина: обзор матча 26 ноября 2015
Базель
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
40'
М. Сухи
74'
М. Эль-Ненни
23'
Ф. Бернардески
36'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Фиорентина
Замена
З. Кузманович
️️️️
Б. Бьярнасон
88'
85'
Замена
Жилберто
️️️️
М. Бадель
85'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Ф. Бернардески
Желтая карточка
Л. Дзуффи
78'
77'
Желтая карточка
Б. Валеро
ГОЛ! 2:2!
М. Эль-Ненни
74'
Желтая карточка
М. Сухи
65'
Замена
Д. Калла
️️️️
Ж. Бутьюс
60'
45'
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
М. Янко
45'
45'
Желтая карточка
М. Бадель
ГОЛ! 1:2!
М. Сухи
40'
36'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бернардески
Пас отдал
Н. Калинич
33'
Замена
Н. Томович
️️️️
Й. Иличич
27'
Красная карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
26'
Желтая карточка
Б. Сафари
23'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бернардески
Пас отдал
Б. Валеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-4-1-2
18
Вайлати
4
Сафари
17
Сухи
5
Ланг
6
Эль-Ненни
7
Дзуффи
34
Джака
8
Бьярнасон
14
Бутьюс
21
Янко
7
Эмболо
4-3-1-2
55
Сепе
14
Ронкалья
2
Гонсало
13
Астори
3
Алонсо
47
Бадель
15
Весино
6
Валеро
10
Бернардески
9
Калинич
72
Иличич
8
Бьярнасон
8
Кузманович
8
Кузманович
8
Бьярнасон
14
Бутьюс
33
Калла
33
Калла
14
Бутьюс
47
Бадель
12
Жилберто
12
Жилберто
47
Бадель
72
Иличич
4
Томович
4
Томович
72
Иличич
10
Бернардески
15
Бабакар
15
Бабакар
10
Бернардески
Остались в запасе
Базель
Фиорентина
13
Мирко Сальви
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
Главный тренер
Урс Фишер
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
10
Матиас Дельгадо
АП
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Базель - Фиорентина
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
Спорт 1
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