Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Фиорентина
Лех - Фиорентина: обзор матча 05 ноября 2015
Лех
05.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
42'
Й. Иличич
83'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Фиорентина
83'
ГОЛ! 0:2!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Фернандес
80'
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Суарес
Замена
М. Гаес
️️️️
К. Хямяляйнен
77'
Замена
Д. Томалья
️️️️
А. Теттех
73'
72'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Я. Блащиковски
63'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Росси
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Д. Формелла
60'
42'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Желтая карточка
К. Линетти
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Лукаш Тралка
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
28
Дариуш Формелла
ЦФ
8
Шимон Павловски
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Лех
33
Мацей Гостомски
ВР
21
Кебба Сисэй
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
7
Мацей Гаес
ЦП
26
Герго Ловренчич
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-2
1
Бурич
15
Дудка
35
Камински
4
Кадар
94
Кедзиора
6
Тралка
22
Хямяляйнен
55
Теттех
17
Линетти
8
Павловски
28
Формелла
4-3-1-2
55
Сепе
13
Астори
4
Томович
2
Гонсало
4
Суарес
16
Блащиковски
14
Фернандес
15
Весино
10
Бернардески
72
Иличич
25
Росси
22
Хямяляйнен
7
Гаес
7
Гаес
22
Хямяляйнен
28
Формелла
26
Ловренчич
26
Ловренчич
28
Формелла
55
Теттех
7
Томалья
7
Томалья
55
Теттех
16
Блащиковски
3
Алонсо
3
Алонсо
16
Блащиковски
4
Суарес
47
Бадель
47
Бадель
4
Суарес
25
Росси
9
Калинич
9
Калинич
25
Росси
Остались в запасе
Лех
Фиорентина
21
Кебба Сисэй
ЦЗ
33
Мацей Гостомски
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
Главный тренер
Мацей Скоржа
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
21
Кебба Сисэй
ЦЗ
33
Мацей Гостомски
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Лех - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Городской стадион
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
Новости команд
Все
Лех
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Леха» и «Сандерленда» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+