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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Лацио
Днепр - Лацио: обзор матча 17 сентября 2015
Днепр
17.09.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
90+4'
Е. Селезнев
34'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Лацио
ГОЛ! 1:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
Л. Матос
90'
+4
89'
Замена
С. Маури
️️️️
С. Милинкович-Савич
Замена
Б. Гама
️️️️
Эдмар
85'
Желтая карточка
Эдмар
81'
77'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Р. Кишна
76'
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Матри
66'
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
Д. Хайро Руис
65'
Замена
Д. Хайро Руис
️️️️
А. Федецкий
61'
Желтая карточка
Матеус
50'
Замена
Данило
️️️️
В. Федорчук
46'
45'
+1
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
44'
Желтая карточка
У. Худт
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Р. Кишна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
90
Данило
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-3-2
71
Бойко
23
Дуглас
3
Лео Матос
18
Гуйе
36
Пико
44
Федецкий
8
Эдмар
29
Ротань
5
Федорчук
11
Селезнев
99
Матеус
4-3-1-2
22
Маркетти
25
Конко
19
Джентилетти
26
Раду
29
Худт
12
Онази
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
7
Андерсон
35
Кишна
21
Матри
44
Федецкий
7
Руис
7
Руис
44
Федецкий
8
Эдмар
16
Гама
16
Гама
8
Эдмар
5
Федорчук
90
Данило
90
Данило
5
Федорчук
20
Милинкович-Савич
6
Маури
6
Маури
20
Милинкович-Савич
35
Кишна
87
Кандрева
87
Кандрева
35
Кишна
21
Матри
17
Кейта
17
Кейта
21
Матри
Остались в запасе
Днепр
Лацио
16
Денис Шелихов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Днепр - Лацио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Арнольд Хантер
(Фермана)
Стадион:
Днепр-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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