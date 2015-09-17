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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Легия
Мидтьюлланд - Легия: обзор матча 17 сентября 2015
Мидтьюлланд
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Легия
60'
М. Кухарчик (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Легия
90'
+5
Желтая карточка
Д. Куцяк
Замена
М. Пушич
️️️️
М. Расмуссен
89'
88'
Вторая желтая
Д. Фурман
Желтая карточка
Я. Поульсен
85'
82'
Замена
Р. Маковски
️️️️
С. Враньеш
Замена
П. Онуачу
️️️️
П. Систо
81'
75'
Замена
И. Тричковски
️️️️
М. Кухарчик
74'
Желтая карточка
Д. Фурман
Желтая карточка
М. Расмуссен
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Кухарчик
60'
59'
Желтая карточка
Гильерме
Замена
К. Ольссон
️️️️
П. Андерссон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
32
Кристиан Бах Бак
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
7
Якоб Поульсен
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
8
Петтер Андерссон
ЦФ
9
Мортен Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
17
Томаш Бржишки
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
23
Стоян Враньеш
ЦП
12
Гильерме
АП
9
Александар Прийович
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Мидтьюлланд
30
Андреас Рохауге
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
28
Андре Ремер
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
19
Мартин Пушич
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
6
Рафал Маковски
ЦП
27
Роберт Барцак
ЦП
9
Марек Сагановски
ЦФ
13
Аркадиуш Пих
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
4-4-2
31
Андерсен
32
Бах Бак
4
Хансен
28
Святченко
57
Новак
77
Систо
77
Ройер
20
Спарв
7
Поульсен
9
Расмуссен
8
Андерссон
4-2-1-3
12
Куцяк
52
Ржежничак
5
Левчук
18
Берешиньски
17
Бржишки
14
Фурман
23
Враньеш
12
Гильерме
18
Кухарчик
11
Николич
9
Прийович
8
Андерссон
8
Ольссон
8
Ольссон
8
Андерссон
9
Расмуссен
19
Пушич
19
Пушич
9
Расмуссен
77
Систо
30
Онуачу
30
Онуачу
77
Систо
23
Враньеш
6
Маковски
6
Маковски
23
Враньеш
18
Кухарчик
10
Тричковски
10
Тричковски
18
Кухарчик
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Легия
30
Андреас Рохауге
ВР
28
Андре Ремер
ОП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
27
Роберт Барцак
ЦП
9
Марек Сагановски
ЦФ
13
Аркадиуш Пих
ЦФ
34
Аркадиуш Маляж
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
30
Андреас Рохауге
ВР
28
Андре Ремер
ОП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
Остались в запасе
27
Роберт Барцак
ЦП
9
Марек Сагановски
ЦФ
13
Аркадиуш Пих
ЦФ
34
Аркадиуш Маляж
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Мидтьюлланд - Легия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
МКХ Арена
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