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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Челси
Порту - Челси: обзор матча 29 сентября 2015
Порту
29.09.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
2 : 1
Завершен
Челси
39'
А. Андре
52'
Майкон
45+2'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Челси
Желтая карточка
Ж. Имбула
89'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Я. Браими
87'
Желтая карточка
Д. Перейра
82'
Замена
М. Лаюн
️️️️
А. Андре
80'
79'
Желтая карточка
Н. Матич
Замена
Эвандро
️️️️
Р. Невеш
78'
73'
Замена
Н. Матич
️️️️
Рамирес
73'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Педро
66'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
62'
Замена
Э. Азар
️️️️
Д. Оби Микел
ГОЛ! 2:1!
Майкон
Пас отдал
Р. Невеш
52'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Виллиан
41'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
ГОЛ! 1:0!
А. Андре
39'
Желтая карточка
И. Маркано
25'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
21
Андре Андре
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Порту
1
Элтон
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Эвандро
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4-2-3-1
12
Касильяс
2
Перейра
5
Маркано
3
Майкон
4
Мартинс-Инди
2
Перейра
21
Невеш
21
Андре Андре
8
Браими
16
Имбула
9
Абубакар
4-3-2-1
31
Бегович
3
Аспиликуэта
4
Зума
20
Иванович
24
Кэхилл
7
Рамирес
12
Оби Микел
4
Фабрегас
9
Педро
10
Виллиан
19
Коста
21
Андре Андре
19
Лаюн
19
Лаюн
21
Андре Андре
21
Невеш
15
Эвандро
15
Эвандро
21
Невеш
8
Браими
10
Освальдо
10
Освальдо
8
Браими
9
Педро
29
Кенеди
29
Кенеди
9
Педро
7
Рамирес
18
Матич
18
Матич
7
Рамирес
12
Оби Микел
10
Азар
10
Азар
12
Оби Микел
Остались в запасе
Порту
Челси
17
Хесус Корона
ПВ
1
Элтон
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Элтон
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Порту - Челси
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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