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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Барселона
Рома - Барселона: обзор матча 16 сентября 2015
Рома
16.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
30'
А. Флоренци
20'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Барселона
Замена
В. Торосидис
️️️️
А. Флоренци
84'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Я. Фальке
80'
74'
Желтая карточка
Ж. Пике
64'
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Рафинья
63'
Травма
Рафинья
Желтая карточка
Р. Наингголан
61'
60'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Ракитич
Замена
М. Де Санктис
️️️️
В. Щесны
50'
Травма
В. Щесны
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Флоренци
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
21
Вильям Ванкер
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Щесны
12
Динь
22
Рюдигер
44
Манолас
24
Флоренци
16
Де Росси
20
Кейта
44
Наингголан
10
Салах
44
Фальке
10
Джеко
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
22
Матье
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
13
Щесны
16
Де Санктис
16
Де Санктис
13
Щесны
24
Флоренци
35
Торосидис
35
Торосидис
24
Флоренци
44
Фальке
11
Итурбе
11
Итурбе
44
Фальке
Рафинья
14
Маскерано
14
Маскерано
Рафинья
11
Ракитич
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ракитич
Остались в запасе
Рома
Барселона
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Майкон
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Рома - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер ван Рукел (Нидерланды)
Эрвин Зейнстра (Нидерланды)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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