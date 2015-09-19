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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Гранада
Реал - Гранада: обзор матча 19 сентября 2015
Реал
19.09.2015, суббота, 17:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
55'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Гранада
Замена
Каземиро
️️️️
Иско
85'
80'
Желтая карточка
Р. Крхин
77'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Э. Мендес
Замена
Д. Черышев
️️️️
К. Бензема
77'
70'
Желтая карточка
Х. Маркес
67'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Р. Рочина
Замена
М. Ковачич
️️️️
Т. Кроос
62'
61'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
И. Саксесс
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Иско
55'
Желтая карточка
Иско
43'
35'
Желтая карточка
Э. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
Гранада
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
23
Тьеви
ПВ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
3
Пепе
19
Варан
14
Карвахаль
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
17
Васкес
7
Роналду
9
Бензема
3-3-1-3
1
Андрес
21
Дория
18
Ломбан
3
Бираги
7
Мендес
10
Хави Маркес
21
Крхин
16
Рочина
11
Лопес
19
Эль-Араби
90
Саксесс
22
Иско
5
Каземиро
5
Каземиро
22
Иско
8
Кроос
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Кроос
9
Бензема
90
Черышев
90
Черышев
9
Бензема
90
Саксесс
20
Ибаньес
20
Ибаньес
90
Саксесс
16
Рочина
4
Рико
4
Рико
16
Рочина
Остались в запасе
Реал
Гранада
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Реал - Гранада
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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